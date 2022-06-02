Анкара, 2 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Механизм, позволяющий безопасно вывозить зерно с территории Украины, может быть создан в турецком Стамбуле при согласии Москвы и Киева. Об этом сообщает турецкая газета Star со ссылкой на осведомленные источники.

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«В случае согласия сторон первой темой, которую будет решать центр, который планируется создать в Стамбуле, станет безопасный коридор для экспорта сельхозпродукции морем», — сообщает издание.

Газета не исключает переговоров по этому вопросу после диалога между лидерами Турции и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал CNN заявил о планах США предоставить Киеву контейнеры для временного хранения зерна, пока отсутствует возможность его вывезти с украинской территории. Отмечалось, что контейнеры также упростят дальнейшую погрузку зерна перед отправкой за границу.