Салехард, , 07:50 — REGNUM На Ямале началась навигация. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Навигация МЧС

Стартовали речные перевозки по межрегиональному маршруту Берёзово — Салехард — Мужи и обратно, а также по маршруту Салехард – Катравож и обратно, и по маршруту Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно.

С 10 июня начнутся перевозки по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда и обратно до села Яр-Сале. Перевозки до Ныды запланированы на 7 июля. С 1 июля начнётся навигация между Салехардом и Новым Портом.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика, в кассе здания речного вокзала Салехарда, в кассах на дебаркадерах, в остановочных пунктах, непосредственно на судах и в мобильном приложении RFBUS. RU.

Ранее сообщалось, что паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги начала свою работу 24 мая, на маршруте работают шесть паромов. Также шесть паромов курсируют между Салехардом и Приобьем.

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