Екатеринбург, 2 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга возглавил Руслан Габдрахманов. Его назначил мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.

пресс-служба администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов

Габдрахманов вступил в должность начальника департамента с 1 июня. До своего назначения он на протяжении шести лет руководил МБУ «Мастерская генерального плана». Ранее департамент возглавлял Алексей Храмов.

Руслан Габдрахманов является уроженцем Тюменской области. Он окончил Уральский федеральный университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». В 2021 году Габдрахманов начал разработку генерального плана Екатеринбурга на период с 2025 по 2045 год.