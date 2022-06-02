Новотроицк, Оренбургская область, 2 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области утром 2 июня произошёл пожар на территории храма святых апостолов Петра и Павла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Последствия пожара в административном здании храма

Горело административное здание. На ликвидацию ЧП потребовалось полтора часа. Пострадавших нет.

По предварительным данным, площадь пожара составила 42 квадратных метра. Причина происшествия устанавливается.