Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM В Международный день защиты детей звёзды балета исполнили фрагмент из «Лебединого озера» за авторством Петра Чайковского. Зрителями стали пациенты Областной детской клинической больницы, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Исполнение балета «Лебединое озеро» департамент информполитики Свердловской области

Выступление состоялось в рамках благотворительного проекта «Детское лебединое». Его организаторами выступили автор проекта, заслуженная артистка России Ирина Перрен и солист Михайловского театра Марат Шемиунов. Присоединились к акции и артисты «УралОперБалет».

Благодаря открытой сцене мероприятие смогли увидеть сотни юных пациентов. «Для детей, которые находятся на длительном лечении в больнице, такие истории — словно яркая вспышка», отметил Марат Шемиунов.