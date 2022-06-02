Ульяновск, 2 июня, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска вынесен очередной приговор по делу о вымогательстве. Пострадавшим является бизнесмен, семье которого угрожали расправой. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурантом уголовного дела стал председатель одного из гаражно-строительных кооперативов в Ульяновске. По данным правоохранителей, в феврале–апреле 2021 года около одного из домов в Заволжье и по месту работы индивидуального предпринимателя он требовал передачи 700 тыс. рублей или ежемесячной платы в размере 10 тыс. рублей.

«[Требовал деньги] под угрозой применения насилия к нему и членам его семьи, повреждения и уничтожения имущества, а также применяя при этом насилие», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в вымогательстве под угрозой насилия (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), назначив 3,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области за вымогательство и похищение человека девять лет колонии строгого режима получил 34-летний мужчина. Правоохранители установили, что он напал с ножом на пострадавшего, забрал у него телефон, деньги и вывез к кладбищу, где угрожал расправой.

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