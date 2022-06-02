Байконур, Казахстан, , 07:42 — REGNUM Глава администрации Байконура Константин Бусыгин заявил, что не боится санкций Запада, если западные страны захотят их ввести за пуск, посвященный Донбассу.

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«Чего мне бояться персональных санкций? Я свою позицию и раньше высказывал открыто, и сейчас не скрываю. Если будут — значит, будут», — цитирует его ТАСС.

Бусыгин добавил, что работает на благо России, и санкциями его не запугать. Он отметил, что считает свою должность очень важной и ответственной.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая на космодроме Байконур подготовили к старту ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовый стол. За вывозом ракеты наблюдали дети из Донецкой и Луганской Народных Республик. Также на вторую ступень ракеты нанесли надпись «Донбасс», а на головную часть водрузили флаги ДНР и ЛНР.

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