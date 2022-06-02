Москва, 2 июня, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Маловероятно, что канцлер Германии Олаф Шольц посетит Украину после унизительных высказываний, допущенных украинскими политиками в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 2 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Надежда на визит есть, она умирает последней. Теоретически Олаф Шольц может поехать в Киев, но при одном условии — после Франка-Вальтера Штайнмайера», — заявил эксперт.

По мнению политолога, вначале в Киев должен приехать Штайнмайер, «которому должны быть оказаны королевские почести, ковровая дорожка и все такое».

По мнению политолога, это необходимое условие, чтобы загладить недавний крайне унизительный для Германии скандал с несостоявшейся поездкой президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев.

Но даже этот потенциальный в будущем визит далеко не гарантирует того, что Шольц примет приглашение Зеленского, уверен Борисов. Шольц еще посмотрит, как режим Зеленского будет принимать Штайнмайера, канцлер прекрасно понимает, что провокация со стороны Польши может повториться, считает эксперт.

«В том или ином виде Олафа Шольца киевский режим по сценарию поляков может поставить во время поездки в точно такое же унизительное положение, как и Штайнмайера, когда тот вынужден был у подножки польского поезда хватать ртом воздух, краснеть, потеть и перед лицом довольных польских журналистов что-то невнятно мямлить о неожиданном запрете ему приехать в Киев. Шольц не желает повторить судьбу своего однопартийца Штайнмайера и не хочет участвовать в подобном шоу», — заключил Борисов.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раз допустил оскорбление в адрес канцлера Германии, назвав его «ливерной колбасой» после отказа Олафа Шольца посетить Украину с официальным визитом.