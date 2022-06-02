Омск, , 07:37 — REGNUM Тридцать тонн гуманитарной помощи передала населению Донбасса Омская область. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в областном правительстве.

Гуманитарная помощь для населения Донбасса от жителей Омской области Оmskportal.ru

Отправку груза для пострадавшего населения Донецкой и Луганской Народных Республик организовали областные минрегионбезопасности и ГУ МЧС. Это средства личной гигиены, продукты питания долгосрочного хранения, детское питание. Груз в 30 тонн отправили двумя самолётами.

Как подчеркнул первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов, в регионе активно продолжается сбор гуманитарной помощи. Помощь оказывают школьники, студенты, пожилые люди, предприниматели и другие.

Добавим, всего Омская область отправила в Донбасс уже более 100 тонн гуманитарной помощи.

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