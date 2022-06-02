Нью-Дели, , 07:35 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудит в Индии совместное производство военной техники и вооружений. Об этом 2 июня сообщает телеканал Times Now.

Бени Ганц srael Defense Forces

В ходе двухдневного визита в Нью-Дели Ганц встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, министром обороны Раджнатхом Сингхом и советником главы индийского правительства по безопасности Аджитом Довалом. Центральными темами переговоров станут совместная разработка и производство различного военного оборудования.

По информации телеканала, в настоящее время индийские ВВС и ВМС уже используют передовую систему противотанковой обороны MRSAM, созданную израильским военно-промышленным концерном Israeli Aerospace Industries (IAI) совместно с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Как сообщало ИА REGNUM, Индия впервые провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos увеличенной дальности, запущенной с истребителя Су-30МКИ.

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