Нью-Дели, 2 июня 2022, 07:35 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудит в Индии совместное производство военной техники и вооружений. Об этом 2 июня сообщает телеканал Times Now.
В ходе двухдневного визита в Нью-Дели Ганц встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, министром обороны Раджнатхом Сингхом и советником главы индийского правительства по безопасности Аджитом Довалом. Центральными темами переговоров станут совместная разработка и производство различного военного оборудования.
По информации телеканала, в настоящее время индийские ВВС и ВМС уже используют передовую систему противотанковой обороны MRSAM, созданную израильским военно-промышленным концерном Israeli Aerospace Industries (IAI) совместно с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).
Как сообщало ИА REGNUM, Индия впервые провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos увеличенной дальности, запущенной с истребителя Су-30МКИ.
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