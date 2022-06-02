Якутск, , 07:35 — REGNUM Столпотворение и давка стали итогом раздачи бесплатных йогуртов и мороженого на празднике в часть Дня защиты детей в Якутске. Дети пробивались к раздатчикам угощения, никто не пострадал, сообщил «Якутск Вечерний».

Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии детей поздравят бесплатным мороженым

По мнению якутян, давка возникла из-за того, что выдача сладостей велась неорганизованно, детей не выстроили в очередь. Люди также пишут о том, что лучше было бы раздать угощение бесплатно только тем, кто участвовал в концерте, чтобы не рисковать — в столпотворении могли пострадать дети.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в Международный день защиты детей их угощали чаем и плюшками в чукотской яранге.