Каракас, 2 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Венесуэла настроена возобновить отношения с Колумбией. Соответствующее заявление сделал 1 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире гостелеканала VTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

По словам Мадуро, Каракас хочет мира и кооперации с Боготой, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах в Венесуэле.

«Мир и братство — вот чего мы хотим в отношениях с Колумбией», — заявил глава Венесуэлы.

Второй тур президентских выборов состоится в Венесуэле 19 июля. На пост главы государства претендуют кандидат от социалистической коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро и независимый кандидат Родольфо Эрнандес.

Дипломатические отношения между Каракасом и Боготой были разорваны в 2019 году, после попытки незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо ввезти в Венесуэлу при поддержке Колумбии гуманитарную помощь. Какарас расценил эту акцию как попытку вторжения. Кроме того, Мадуро неоднократно обвинял действующие власти Колумбии в попытках покушения на его жизнь и в дестабилизации ситуации в Венесуэле.