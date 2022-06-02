Москва, 2 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. У России есть возможность оказать дополнительное давление на украинскую сторону, отозвав признание украинских элит и отказав им этим в легитимации. Об этом 2 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

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«С точки зрения легитимности имеет смысл заявить о непризнании законности любых правительств на территории бывшей Украины начиная с 22 февраля 2014 года, кроме правительств ДНР, ЛНР и Республики Крым», — заявил публицист.

По мнению Попова, можно было бы считать правопреемниками на всей территории Украины только эти упомянутые правительства.

«Киевскую банду нужно делегитимизировать. Это будет ударом не только по партии войны в Киеве, но и по любителям переговоров с ними в Москве», — заключил публицист.

Напомним, что украинская сторона прервала переговорный процесс, в рамках которого выдвигала заведомо неприемлемые и неисполнимые условия.