Чебоксары, , 07:26 — REGNUM В Чувашии расширили условия предоставления земли в аренду под жилищную стройку без проведения торгов. Соответствующий закон подписал 1 июня глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изменения вносятся в закон, который устанавливает критерии для предоставления земельного участка в аренду без торгов под масштабные инвестиционные проекты и объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения. Часть поправок касается жилищных инвестиционных проектов — в частности, строительства многоквартирных домов.

Согласно документу, участок будет предоставлен без торгов для возведения многоэтажки при условии восстановления прав пострадавших дольщиков.

Также под строительство многоквартирного дома земля будет передана в аренду без торгов при формировании жилищных фондов.

«С условием безвозмездной передачи жилых помещений, общая площадь которых составляет не менее 10% общей площади жилых помещений в указанном многоквартирном доме, в государственную собственность Чувашской Республики (в случае, если в аренду предоставляется земельный участок, находящийся в государственной собственности Чувашской Республики) либо в муниципальную собственность муниципального образования […] в целях формирования государственного жилищного фонда Чувашской Республики либо муниципального жилищного фонда», — отмечается в законе.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года в Чувашии насчитывалось 13 проблемных объектов долевого строительства (12 многоэтажек и один торгово-офисный центр) общей площадью 111 тыс. кв. метров.

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