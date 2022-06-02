Петропавловск-Камчатский, , 07:26 — REGNUM На Камчатке с 6 по 10 июня на боевом поле «Кура» планируется проведение обеспечения измерения пуска межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил телеграм-канал администрации Усть-Камчатского муниципального района.

Пуск баллистической ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

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Отделяющиеся части ракетоносителя или ее фрагменты могут упасть на восточную и юго-восточную части Тигильского района, юго-западную часть Карагинского района и северо-западную часть Усть-Камчатского района. Эти территории также входят в опасную зону в случае нештатной ситуации в поле «Кура».

«Оповещаем вас о предстоящем пуске и закрытии района падения для нахождения и перемещения людей, техники всех видов, полетов авиации, туристических групп», — предупредили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» на сегодняшний день не имеет аналогов в мире, об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.