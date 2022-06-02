Салехард, 2 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Ямальские рыбные консервы отправятся в космос. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Продукция Салехардского комбината

Консервы из речной рыбы Салехардского комбината со спецзаказом для российских космонавтов на корабле «Прогресс МС-20» полетят на космическую орбиту. Данное предприятие входит в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции. Российские космонавты заказали сырок обжаренный в томатном соусе, сырок и пыжьян в желе.

Генеральный директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов выразил благодарность за высокую оценку продукции предприятия Российской академии наук, Государственной корпорации «Роскосмос».

«Это подтверждает, что мы не зря выбрали вектор на выпуск высококачественной и экологически чистой продукции», — отметил Владимир Попов.

При финансовой поддержке правительства ЯНАО сейчас проводится модернизация предприятия. На средства гранта открыт цех по производству рыбной муки, и Салехардский комбинат таким образом налаживает безотходное производство. На предприятии перерабатывается 4,5 тысяч тонн рыбы, объём выпуска — четыре миллиона банок консервов в год.