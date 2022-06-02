Москва, 2 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Восточноевропейские страны зависят от российского газа и не могут получать сжиженный природный газ, поэтому шестой пакет санкций против РФ вряд ли будет согласован. Об этом 2 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM российский публицист, германистТимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Германия или Польша могут теоретически получать сжиженный природный газ, Венгрия, Чехия или Словакия — нет», — заявил эксперт.

По мнению политолога, даже предлагаемые послабления в рамках санкционного пакета против РФ для этих стран — не выход из ситуации, потому как создается прецедент исключения из правил для отдельных членов ЕС с неизбежными вопросами: почему им можно, а другим нет?

«И почему экономика Венгрии может быть в выгодном конкурентном положении и ей будет разрешено покупать дешевый российский газ до 2024 года, а, скажем, Прибалтика должна будет покупать энергоносители втридорога?», — задается риторическим вопросом Борисов.

Все эти неудобные вопросы определяют неспособность Германии договориться с этими странами в плане введения шестого пакета санкций против России.

«Стукнуть по столу кулаком уАнналены Бербок тоже не получится. Она все же далеко неМаргарет Тэтчер», — заключил эксперт.