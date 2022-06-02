Буэнос-Айрес, 2 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес примет участие в Саммите Америк, который пройдет в июне в американском городе Лос-Анджелес. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

Аргентинский лидер получил приглашение на мероприятие еще 23 мая. Он выдвинул требование к американским властям, чтобы США пригласили на июньскую встречу также и представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

На полях саммита Фернандес планирует обсудить с американским президентом Джо Байденом проблемы продовольственной безопасности, топливный кризис и ряд других вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Саммит Америк в Лос-Анджелесе и собирается провести там переговоры с Джо Байденом, которые должны стать их первой встречей с момента избрания Байдена главой Белого дома.