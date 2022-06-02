Сингапур, , 07:08 — REGNUM Сингапурский круизный оператор Royal Caribbean объявил о первом после перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, международном круизном рейсе. Об этом говорится в распространённом 2 июня сообщении компании.

Круизный лайнер (сс) Casey Horner

По его данным, судно 30 июня покинет сингапурский порт и направится в Малайзию, где сделает остановку в портах Пенанга и Кланга. Путёвка стоит от 310 сингапурских долларов ($225), пассажиры должны полностью привиться от COVID-19.

В Совете по туризму Сингапура рассчитываю на возобновление до конца года круизов на индонезийский остров Бали и таиландский курорт Пхукет.

Напомним, международные морские круизы в Сингапуре были остановлены в марте 2020 года. В ноябре 2020 года правительство для поддержания туристической отрасли запустило программу круизов «в никуда», когда лайнер с туристами следует маршруту, не предполагающему заход в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Australia Pacific Explorer, который является флагманом P& O Cruises, впервые за два года покинул порт Сиднея и отправился в большой круиз.

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