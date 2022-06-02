Москва, 2 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Не стоит ориентироваться на мнение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, т. к. она крайне плохо разбирается в политике и в экономике. Об этом 2 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM российский публицист, германистТимофей Борисов.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«Анналена Бербок крайне плохо разбирается и во внешней политике, и в экономике. Поэтому не стоит ориентироваться на ее мнение, когда речь идет о чем-то серьезном», — заявил эксперт.

По мнению политолога, шестой пакет санкций против России согласовать будет очень трудно, потому что в нем затрагиваются слишком разные национальные интересы стран ЕС.

Когда речь шла о персональных санкциях, то проблем не было, поскольку запретить въезд в Европу хоть Лаврову, хоть Пескову, хоть самому Путину проблем не составляло, пояснил эксперт.

«Все же понимали, что на переговоры сВладимиром Путиным можно и самим было в Россию сгонять. Но когда речь зашла о действительно серьезных санкциях, таких, как полный отказ от российских энергоносителей, то такие сухопутные страны, как, например, Венгрия, Чехия или Словакия не могут просто остаться без собственных экономик. Проще взять и сразу застрелиться», — заключил Борисов.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила уверенность в скором введении шестого пакета санкций против России.