Якутск, 2 июня 2022, 07:14 — REGNUM Одиннадцать военнослужащих из Якутии погибли в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса. Об этом заявил 1 июня во время прямого эфира в соцсетях глава республики Айсен Николаев.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что во время специальной операции России, которая проводится по просьбе Луганской и Донецкой Народных Республик, погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов.