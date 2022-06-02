Якутск, , 07:14 — REGNUM Одиннадцать военнослужащих из Якутии погибли в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса. Об этом заявил 1 июня во время прямого эфира в соцсетях глава республики Айсен Николаев.

. Коллаж. Погибший в шахте рабочий

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«У нас по республике на сегодняшний день 11, к сожалению, случаев, когда наши бойцы погибли, исполняя свой воинский долг, на территории, где идёт спецоперация», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что во время специальной операции России, которая проводится по просьбе Луганской и Донецкой Народных Республик, погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов.