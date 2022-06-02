Нур-Султан, , 07:06 — REGNUM Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудил с итальянским коллегой Луиджи ди Майо вопросы политического и экономического сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба казахстанского министерства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшее развитие и углубление политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы в духе стратегического партнерства», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Отмечается, что Тлеуберди договорился с ди Майо о развитии межправительственных и межпарламентских связей. При этом указывается, что Италия является основным торговым партнером Казахстана в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что казахские власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям Запада. По его словам, Россия остается важнейшим партнером и ближайшим соседом для республики.