Новосибирская область получит 2 млрд на компенсацию долговых обязательств
Новосибирск, 2 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Новосибирской области выделят дополнительные средства на компенсацию долговых обязательств. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Новосибирская область
«Принято решение о выделении дополнительных 2 млрд рублей Новосибирской области, для компенсации средств, направленных на досрочное погашение в январе–феврале 2022 года долговых обязательств региона», — сообщил Александр Жуков.
Дополнительные средства Новосибирская область сможет направить на решение социально-экономических вопросов.