Новосибирск, 2 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Новосибирской области выделят дополнительные средства на компенсацию долговых обязательств. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«Принято решение о выделении дополнительных 2 млрд рублей Новосибирской области, для компенсации средств, направленных на досрочное погашение в январе–феврале 2022 года долговых обязательств региона», — сообщил Александр Жуков.

Дополнительные средства Новосибирская область сможет направить на решение социально-экономических вопросов.