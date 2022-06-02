Екатеринбург, 2 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали жительницу Ростовской области, которая воспитывала ребёнка, купленного за 500 тыс. рублей. Об этом информируют местные СМИ.

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По данным Е1.ru, подозреваемой 25 лет. Она была задержана 25 мая. Ей вменяют покупку мальчика в Ростовской области. Уголовное дело ведёт ростовский Следственный комитет. Всего по нему проходят четыре гражданина.

Ребёнок сейчас находится в больнице. Затем его передадут органам опеки. По предварительным данным, мальчик был украден у ростовчан.