Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 06:56 — REGNUM При взрыве автомобиля пострадали трое военнослужащих на севере Индии в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба полиции Кашмира в своём Twitter.

Карта спорных территорий. Штаты Джамму и Кашмир Phizzy

Уточняется, что взрыв произошёл в арендованном автомобиле в Седове, Шопиан на территории Джамму и Кашмира. Источник взрыва пока не установлен, выдвинуты различные версии — от взрыва самодельной бомбы до неисправности аккумулятора.

Трое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент.

Напомним, в индийской союзной территории Джамму и Кашмир большинство населения — мусульмане, здесь сильны сепаратистские настроения, очень популярна среди сепаратистов идея о присоединении территории к Пакистану.

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