Чебоксары, 2 июня, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах в день памяти митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, который скончался в 2020 году, открыта комната-музей. Об этом сообщает министерство культуры Чувашии.

https://cap.ru/ В Чувашии воссоздали келью митрополита Варнавы

Комната-музей митрополита обустроена на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах. Она представляет собой копию кельи по улице Сеспеля, в которой в 1990–2020 годы жил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Владимир Кедров).

«Все вещи находятся на тех местах, где они были оставлены митрополитом Варнавой в последний день его пребывания в своём доме. Перенесены пол и обшивка стен, снижен до уровня оригинала потолок. В келью внесли облачение владыки, в котором он служил свою последнюю литургию, и митру, которую он сделал своими руками, а также его награды», — говорят в Чувашской митрополии.

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Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Варнава скончался 1 июня 2020 года в возрасте 89 лет. На тот момент он был старейшим правящим архиереем Русской православной церкви. За время своего 44-летнего служения в Чувашии он восстановил семь монастырей, число православных приходов увеличил с 35 до 210, рукоположил около 300 священников и диаконов.