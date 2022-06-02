Усть-Янский район, 2 июня 2022, 06:53 — REGNUM В посёлке Зырянка Усть-Янского района Якутии остаётся подтопленной взлётно-посадочная полоса аэропорта. В целом паводковая обстановка находится на особом контроле в пяти районах Якутии, сообщил на брифинге 2 июня первый заместитель председателя Госкомобеспечения республики Иннокентий Андросов.
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На особом контроле ситуация в Усть-Янском районе, где уровень воды ночью достиг отметки в 907 см при критическом уровне в 1023 см. Сложная ситуация также на реке Олёкма у села Кудюкюль, там идёт вторая волна паводка, ожидается подъём уровня воды на 30-50 см. На реках Колыма и Зырянка понемногу уходит вода, за сутки примерно на 10 см.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО ждут сильного подъёма воды в водоёмах из-за обильных дождей. ГУ МЧС по региону предупредило об угрозе подтоплений.