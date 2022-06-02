Владивосток, 2 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Власти Приморья приняли решение отменить обязательный масочный режим в крае, об этом губернатор региона Олег Кожемяко написал 2 июня в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Начнём это утро с хорошей новости!» — написал глава Приморья.

По рекомендации санитарных врачей и исходя из эпидемиологической обстановки соблюдение обязательного масочного режима в крае решили приостановить.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев анонсировал отмену в республике масочного режима. Соответствующий документ будет подписан 2 июня.