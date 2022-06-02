Варшава, , 06:47 — REGNUM Большинство находящихся в Польше украинских беженцев прекратят получать ежедневное пособие, 1 июня сообщило издание Rzeczроspolita со ссылкой на заявление представителя польского правительства по делам беженцев Павла Шефернакера, который также является заместителем министра внутренних дел.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что на финансовую поддержку Варшавы могут рассчитывать лишь те вынужденные переселенцы, которые нуждаются в такой помощи. К ним относятся инвалиды, беременные и многодетные женщины.

Так власти Польши решили стимулировать приезжих, чтобы те начали работать и сами обеспечивали свои потребности.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая софийская газета «Телеграф» распространила информацию о том, что владельцы крупных болгарских гостиниц объявили о планах выселить всех беженцев с Украины, проживающих в гостиничных номерах в Болгарии.

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