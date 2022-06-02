Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:40 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Северо-Курильском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло утром 2 июня в одной из квартир двухэтажного дома № 68 по улице Сахалинской. Спасатели прибыли к месту происшествия спустя две минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем была охвачена ванная и кухня на общей площади 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали, пострадавших не было. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Волгино Новгородской области. В результате пожара погиб ребенок, еще три человека пострадали.