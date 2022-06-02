Тегеран, 2 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Статистика Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) показала, что экспорт продукции страны за первые два месяца текущего года (с 21 марта по 22 мая) зарегистрировал 37-процентный рост. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 1 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

За этот период объем торговли страны достиг 16,631 миллиарда долларов, в котором доля экспорта ненефтяных товаров составила 8,5 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 38 процентов.

Согласно приведённым данным, сальдо внешней торговли Ирана составило 401 миллион долларов.

С 21 марта по 22 мая из страны было экспортировано более 17 014 тонн ненефтяных товаров на сумму 8,516 миллиарда долларов. Соответственно, за первые два месяца текущего года в страну было импортировано 5182 тонны ненефтяных продуктов на сумму 8,115 миллиарда долларов, что свидетельствует о снижении веса на 3,37 процента и росте стоимости на 24 процента.

Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирак, Турция и Индия оказались ключевыми направлениями экспорта Ирана за соответствующий период.