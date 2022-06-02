Париж, , 06:38 — REGNUM Забастовку впервые за много лет решили провести сотрудники МИД Франции. Об этом 1 июня сообщило Международное французское радио (RFI).

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение о забастовке было принято семью профсоюзными объединениями французских дипломатов. Сотрудники МИД Франции хотят продемонстрировать своё несогласие с правительственными реформами, касающимися дипломатического корпуса.

Как пояснили работники МИД, запланированная реформа в корне поменяет принципы формирования дипломатического корпуса. В частности, на высокие дипломатические посты могут быть назначены чиновники из других сфер госуправления, а не только профессиональные дипломаты, прошедшие все ступени карьерной лестницы.

По мнению дипломатов, такой подход порождает много вопросов по поводу продолжения карьеры в дипслужбе, смысла дипмиссии и отношения с правительством страны.

«Дипломатическая профессия постепенно исчезает: за последние 30 лет штаты внешнеполитического ведомства во всех категориях сократились наполовину. Эти меры приведут к демонтажу дипломатического механизма», — такими опасениями делятся организаторы забастовки.

По данным французского МИД, реформа затронет около 700 дипломатов. Сотрудники дипслужбы опасаются, что правительственная реформа, в конечном итоге, отрицательно отразится на политическом влиянии Франции в международном сообществе.