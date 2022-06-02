Тегеран, , 07:47 — REGNUM Иран предложил Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ввести единую валюту для торговли ее государств-членов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 июня.

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Об этом заявил Мехди Сафари, министр иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии. Он отметил, что Исламская Республика сделала такое предложение в письме, которое государство направило в Шанхайскую организацию сотрудничества почти два месяца назад.

Сафари подчеркнул, что страна примет последовательные меры в этом отношении, выразив надежду, что предложение будет одобрено организацией.

Он также сообщил, что использование единой валюты государствами-членами ШОС поможет им решать проблемы, с которыми они регулярно сталкиваются в торговле.

Сафари отметил, что Иран в настоящее время занимается подготовкой необходимых документов, чтобы он мог воспользоваться преимуществами полноправного члена и расширить взаимодействие с другими участниками организации.