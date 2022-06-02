Тегеран, , 07:55 — REGNUM 1 июня высокопоставленные официальные лица Ирана и Грузии провели переговоры, направленные на создание основы для взаимного сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Хансари провел переговоры с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии. Переговоры состоялись в Женеве на полях Всемирного саммита по информационному обществу (ВВИО) 2022 года.

Официальные лица Ирана и Грузии договорились возобновить меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя странами в 2017 году в отношении сотрудничества в области связи и информационных технологий, и сформировать рабочую группу, которой поручено возобновить переговоры в этом отношении.

Всемирный саммит по информационному обществу, провозимый под эгидой Организации Объединенных Наций, является крупнейшим глобальным мероприятием по вопросам информации и коммуникации.

В текущем году саммит стартовал 15 марта. Его заключительная неделя проходит с 30 мая по 3 июня.