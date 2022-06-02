Пекин, , 06:34 — REGNUM Ежегодная выработка электроэнергии в Китае из возобновляемых источников энергии достигнет 3,3 трлн кВт/ч к 2025 году на фоне усилий по достижению пика выбросов углерода и целей углеродной нейтральности, согласно плану, охватывающему период с 2021 по 2025 год, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

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В свежем плане, совместно опубликованном девятью правительственными органами, включая Национальную комиссию по развитию и реформам, говорится, что на производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии с 2021 по 2025 год будет приходиться более половины общего потребления электроэнергии за пятилетний период.

К 2025 году потребление возобновляемой энергии составит эквивалент экономии 1 млрд тонн стандартного угля. Согласно плану, более половины общего потребления первичной энергии в течение пятилетнего периода будет приходиться на чистые источники энергии.

В нем также были изложены стратегии продвижения развития возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, солнца, биомассы и геотермальной энергии, а также содействия использованию экологически чистого водорода в таких секторах, как химическое производство, добыча угля и транспорт.

В плане говорится, что Китай ускорит строительство хранилищ и модернизирует свои электросети, чтобы они имели интеллектуальные функции, в попытке приспособиться к развитию экологически чистой энергии.