Тегеран, , 08:14 — REGNUM 1 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что ядерная программа страны является полностью мирной, при этом Исламская Республика готова решительно ответить на неконструктивные действия Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

В ответ на позицию министерства иностранных дел Франции, которая была основана на новом докладе МАГАТЭ, Хатибзаде отметил: «Как упоминалось ранее, хотя недавний доклад агентства никоим образом не показывает реальность взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ, такие поспешные комментарии, основанные на политических ориентациях, являются интервенционистскими и бесполезными».

Он подчеркнул, что Иран знаком с формой и характером таких заявлений и попыток, связанных с психологическими операциями и оказанием давления на Исламскую Республику Иран в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, заявив, что совпадение таких заявлений с недавними действиями израильского режима вполне не случайно.

Посоветовав МАГАТЭ оставаться верным пути технического сотрудничества, Хатибзаде также призвал такие государства, как Франция, избегать вмешательств, которые могут «увести сотрудничество в неправильное русло».

Хатибзаде подтвердил, что Франция должна следовать обязательствам по обеспечению ядерного разоружения и возложить на израильский режим ответственность за сотни ядерных боеголовок, вместо того, чтобы делать такие поспешные комментарии против Ирана.