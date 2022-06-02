Тегеран, 2 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 1 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 318, причем три иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще три иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 318», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно данным, за последние сутки в Иране было выявлено 234 новых случая заражения COVID-19, при этом 43 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 051 024 пациента из общего числа 7 232 268 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указывается, что 511 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 545 209 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 860 379 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.