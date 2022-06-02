Шанхай, Китай, 2 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Главный прокурор Шанхая находится под следствием в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

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Главный прокурор Шанхайской народной прокуратуры по восточному Китаю Чжан Бэнцай находится под следствием по подозрению в дисциплинарных и правовых нарушениях, говорится в официальном заявлении органов от 1 июня.

В настоящее время Чжан находится под дисциплинарным надзором Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.