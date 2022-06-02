Ульяновск, 2 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает сокращаться ковидный коечный фонд: если 18 мая насчитывалось 402 места, то к 1 июня осталось 372. Соответствующие данные следуют по итогам заседания регионального штаба по комплексному развитию области.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

В ходе обсуждения были представлены обновлённые данные о ковидном коечном фонде. По данным минздрава, на 1 июня в Ульяновской области было развёрнуто 372 койки для пациентов с коронавирусом, в том числе 85 из них оставались свободными. Доля свободного коечного фонда составляет в настоящее время 22,85%.

Отметим, что в Ульяновской области продолжают ежедневно госпитализировать в ковидные стационары десятки пациентов с коронавирусом. В частности, 31 мая направлены на лечение в больницы 30 ковид-пациентов, 28 и 27 мая — соответственно 15 и 31 человек.

Напомним, что на 18 мая в ковидных стационарах оставалось 402 места, в том числе свободными были 80 мест. Таким образом, за две недели вернули в плановый режим работы 30 ковидных коек.

Подробнее: В Ульяновской области сокращается ковидный коечный фонд

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее (на 11 мая) в Ульяновской области насчитывалось 477 ковидных коек в учреждениях здравоохранения, в том числе были свободными 127 мест (или 26,62%).