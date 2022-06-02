Тегеран, 2 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 1 июня иранский представитель министерства дорог и городского развития и заместитель министра промышленности и торговли Афганистана на встрече подчеркнули важность расширения торговых связей. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Хосейн Миршафи встретился в Кабуле с официальным представителем движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Собеседники подчеркнули важность развития инфраструктуры на границах, в портах и индустриальных парках.

Миршафи отметил, что иранский порт Чабахар способен наилучшим образом помочь афганским предприятиям в транспортировке их товаров через иранскую территорию.

Афганский чиновник приветствовал комментарии Миршафи, отметив, что ирано-афганские связи были и останутся основанными на добрососедстве в экономике, торговле и инвестициях. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в интересах двух братских народов.