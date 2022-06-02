Тегеран, 2 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 1 июня представитель министерства иностранных дел Ирана осудил заявления МИД Франции и Германии о захвате двух греческих танкеров в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Мы решительно осуждаем такие односторонние, неоправданные заявления, которые, казалось бы, превратились в обычную рутину», — говорится в заявлении Саида Хатибзаде.

По его словам, Франции и Германии рекомендуется поддерживать юридические процедуры, основанные на международных правилах, которые направлены на обеспечение свободы судоходства и безопасности на море.

Он выразил сожаление по поводу того, что европейские государства выразили протест против правовых мер Ирана, закрыв глаза на незаконный захват танкера под иранским флагом и конфискацию его груза греческими официальными лицами в попытке экстерриториально обеспечить соблюдение внутренних законов третьей страны.

Дипломат предупредил, что такое ненадлежащее вмешательство в независимые юридические процедуры Ирана не поможет урегулированию проблем.

Он также отметил, что Греция и другие страны должны продолжать расследование этого дела в контакте с компетентными иранскими властями.