Тегеран, 2 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. 1 июня иранский вице-президент и глава министерства окружающей среды (DOE) Али Саладжегех заявил, что Иран, Ирак и Сирия подпишут меморандум о взаимопонимании в целях расширения сотрудничества в борьбе с пыльными бурями. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Commons.wikimedia.org Пыльная буря

В кулуарах заседания кабинета министров иранский представитель, ссылаясь на недавние консультации с иракскими и сирийскими властями по борьбе с пыльными бурями, заявил, что официальные лица министерства энергетики провели плодотворные встречи с представителями этих стран и обсудили способы борьбы с пыльными бурями.

Он отметил: «В Ираке у нас состоялись встречи с премьер-министром и министрами окружающей среды, иностранных дел, внутренних дел, сельского хозяйства и водных ресурсов. Наши коллеги также подчёркивают необходимость сотрудничества в этой области».

Глава Департамента окружающей среды (DOE) в своем выступлении сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан с иракской стороной 12 июля 2022 года для осуществления надлежащего контроля за источниками появления пыльных бурь.