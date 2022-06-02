Рамалла , , 06:31 — REGNUM Израильские военнослужащие застрелили вооруженную ножом палестинку на Западном берегу реки Иордан, 1 июня сообщило агентство Reuters.

Западный берег реки Иордан Dennis Jarvis

При этом версию Израиля о холодном оружии в Палестине опровергли. Кроме того, в ходе столкновений с протестующими военные убили еще одного жителя палестинского анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Палестины Махмуд Аббас провел переговоры по телефону с госсекретарем США. Они обсудили последние события на палестинской территории и резкое обострение ситуации в Иерусалиме.

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