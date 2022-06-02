Рамалла , 2 июня, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Израильские военнослужащие застрелили вооруженную ножом палестинку на Западном берегу реки Иордан, 1 июня сообщило агентство Reuters.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

При этом версию Израиля о холодном оружии в Палестине опровергли. Кроме того, в ходе столкновений с протестующими военные убили еще одного жителя палестинского анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Палестины Махмуд Аббас провел переговоры по телефону с госсекретарем США. Они обсудили последние события на палестинской территории и резкое обострение ситуации в Иерусалиме.