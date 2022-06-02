Тегеран, 2 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 1 июня официальные лица Ирана и Пакистана подписали соглашение о расширении сотрудничества на 9-м заседании Совместного комитета по приграничной торговле. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Церемония подписания состоялась при непосредственном участии представителя управления торговли, шахт и промышленности юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан Ираджа Хассанпура, а также инспектора пакистанской таможни Мухаммеда Садика.

На церемонии также присутствовали генеральный консул Ирана в Кветте Хасан Дарвишванд и генеральный консул Пакистана в Захедане Абдул Джаббар Дето.

30−31 мая в Захедане состоялось 9-е заседание Совместного комитета по пограничной торговле между иранским Систаном и Белуджистаном и пакистанским Белуджистаном.

10-й раунд сессии намечен на октябрь в Гвадаре, порту на юго-западе Пакистана.