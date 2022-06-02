Тегеран, 2 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Северный Хорасан, северо-восточная провинция Ирана, планирует совместно с Афганистаном создать совместную торговую палату, заявил торговый представитель провинции 1 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Саид Пурабади, глава торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Северного Хорасана, сообщил IRNA, что штаб-квартира палаты, о которой идет речь, будет находиться в Бойнурнде, столице провинции.

«Афганистан находится рядом с иранской провинцией Северный Хорасан, в связи с чем афганские бизнесмены готовы вложить немалые инвестиции в эту провинцию», — отметил он, подчеркнув, что совместная торговая палата облегчит экспорт иранских товаров в Афганистан.

По словам чиновника, в провинции насчитывается 344 гектара сельскохозяйственных угодий с более чем 2 миллионами тонн сельскохозяйственной продукции, а также скота.

Он также заявил, что в ближайшее время будет запущена совместная торговая палата, которая облегчит выдачу виз бизнесменам обеих сторон.