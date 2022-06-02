Чэнду, Китай, , 06:27 — REGNUM III уровень чрезвычайного реагирования был активизирован после землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило в Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 1 июня агентство Синьхуа.

Землетрясение в провинции Сычуань Chinanews.com

Землетрясение произошло в уезде Лушань города Яань в 17:00 по пекинскому времени. По данным Китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения глубиной 17 км находился по координатам 30,37 градуса северной широты и 102,94 градуса восточной долготы. По сообщению министерства, для оказания помощи местным аварийно-спасательным работам была направлена рабочая группа.

Местные пожарные достигли эпицентра, в то время как спасательные команды Сычуани и других соседних регионов находятся в режиме ожидания для проведения операций по оказанию помощи, добавило министерство.