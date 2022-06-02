Екатеринбург, 2 июня, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту обнаружения скелета человека. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Publicdomainpictures.net Скелет

Найденные останки изучат эксперты. А затем следователи примут соответствующее решение.

В отделении по связям со СМИ городского УМВД пояснили, что скелет был найден в теплотрассе на ул. Бетонщиков. По предварительной оценке судмедэксперта, они могли пролежать там не менее трёх лет.