Москва, , 13:21 — REGNUM Российский газ занимает лишь 12% в газовом секторе датской энергетики, но Дании все равно без него не обойтись. Об этом 2 июня заявила ИА REGNUM публицист Евгения Гринберг.

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«Наступило лето, потребность в газе уменьшится по сравнению с зимними месяцами. Компания «Орстед» утверждает, что они смогут удовлетворить потребности потребителей, но в реальности недостающие объемы Дании по завышенной цене придётся покупать у Германии. То есть, тот же российский газ, только с переплатой», — заявила публицист.

Датские СМИ утверждают, что в случае нехватки газа будет задействован чрезвычайный план, но в целом стараются замалчивать тему, добавила Гринберг.

Напомним, что Дания заявила об отказе от российского газа после требования России оплачивать газ в российской валюте. Профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен предрёк Дании в случае отказа от российского газа энергетическую катастрофу.