Пекин, , 06:26 — REGNUM В район спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море 2 июня вошли корабли морской полиции Китая. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo.

Управление морской полиции КНР «Строй кораблей китайской морской полиции под номером 2301 совершил 2 июня патрулирование в акватории Дяоюйдао».

Последний раз китайские корабли входили в зону у спорных островов, которые Япония считает своими, 14 мая.

Напомним, по окончании Второй мировой войны острова Дяоюйдао были захвачены США и в 1972 году переданы Японии. Тайвань также считает незаконным владение Японией этими островами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японию Нобуо Киси заявил, что активность Китая вблизи японских островов и Тайваня вызывает серьёзную обеспокоенность у Токио.

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